"Зная, какие цены в России, не сказал бы, что они кусаются. Самое неприятное — это цена бензина: она намного выше, чем в России. В пересчёте получается почти в два раза дороже, чем у нас, — больше 100 рублей за литр. Зато продукты, одежда и коммунальные услуги если не на таком же уровне, то дешевле", - цитирует голкипера "Чемпионат".
В текущем сезоне Илья Гучмазов провел за боснийский "Слога" во всех турнирах 1 матч и пропустил 4 мяча. Ранее россиянин выступал за сербскую "Црвену Звезду". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 50 тысяч евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Вратарь боснийской "Слоги" Гучмазов сравнил цены в России и Боснии
Российский вратарь "Слоги" Илья Гучмазов сравнил цены в России и Боснии и Герцеговины.
Фото: ФК "Црвена Звезда"