На восьмой минуте матча Хуршид Гиёсов открыл счёт, реализовав пенальти в ворота «АГМК». Однако уже на 11-й минуте полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сравнял счёт, получив передачу от Тамерлана Мусаева.
На 18-й минуте Иван Обляков вывел армейцев вперёд, также реализовав пенальти.
В конце матча, на 74-й минуте, Секу Койта удвоил преимущество своей команды с передачи Артёма Шуманского. А на 85-й минуте сам Артём Шуманский поставил точку в игре, забив четвёртый гол с навеса Данила Кругового — 4:1.
Следующий товарищеский матч на сборах ЦСКА проведёт против клуба из Казахстана «Ордабасы» 23 января в 10:00 по московскому времени.
В текущем розыгрыше РПЛ после 18 туров ЦСКА занимает шестое место с 31 очком.
ЦСКА одержал разгромную победу над "АГМК" в первом товарищеском матче
Московский ЦСКА победил «АГМК» из Алмалыка (Узбекистан) в товарищеском матче, завершившийся со счётом 4:1.
Фото: ФК ЦСКА