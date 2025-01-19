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Ещенко: после побед зимой мы и Кубок брали, и серебряные медали. "Спартаку" нужно закладывать характер победителя

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился своим мнением о Зимнем кубке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Спартаку» нельзя побеждать в зимних турнирах? Им надо выигрывать все! После побед зимой мы и Кубок брали, и серебряные медали. Просто когда мы стали чемпионами, такого турнира еще не было. Так что это просто совпадение. Интересно посмотреть на подготовку команд, тем более, когда есть спортивная составляющая. Не кровь из носу, но «Спартаку» надо выигрывать и закладывать характер победителя. Плюс это хорошая возможность просмотреть игроков. Главное, чтобы без травм», — цитирует Ещенко «СЭ».

Андрей Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2022 год. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом России в составе красно-белых.

Московский «Спартак» уже дважды становился победителем Зимних кубков РПЛ — в 2023 и 2024 годах. 30 января москивичи встретятся с «Краснодаром» в рамках своей группы. Третьим соперником «Спартака» станет «Динамо», с которым красно-белые сыграют седьмого февраля. Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

В финал выйдут победители групп. За третье место будут сражаться команды, занявшие вторые места, а за пятое — клубы, ставшие последними.

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