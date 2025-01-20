"Бразильцы приезжают в РПЛ заработать. Никакого секрета в этом нет. Думаю, всю эту кашу Бителло заварил, чтобы улучшить себе условия по контракту. Если в "Динамо" не готовы это сделать, то могут найтись другие. Не удивлюсь, если Бителло окажется, например, в "Зените", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, ранее стало известно, что бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло не вернулся в расположение футбольного клуба после отпуска. Хавбек выступает за бело-голубых с сентября 2023 года. За это время бразилец принял участие в 51 официальном матче, забил 11 голов, отдал 12 голевых передач, получил 3 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 млн евро.
Канчельскис: не удивлюсь, если Бителло окажется в "Зените"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с неявкой бразильского полузащитника московского "Динамо" Бителло на зимние сборы команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва