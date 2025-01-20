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Ивелин Попов: мог перейти в "Динамо" или "Локомотив", но сразу выбрал "Спартак"

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал, что после ухода из «Кубани» у него были предложения от нескольких российских клубов, однако он сразу решил продолжить карьеру в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
«У меня были варианты, из которых я мог выбирать: «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Сразу сказал, что хочу в «Спартак». Не могу сказать, что я с детства за «Спартак», просто внутренне мне этот клуб нравился», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Ивелин Попов играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год. В 2015 году клуб приобрел болгарского полузащитника у «Кубани» за 6 миллионов евро. В составе «Спартака» Попов провел 97 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 15 результативных передач. Он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака».

Зимой 2019 года Попов покинул «Спартак» на правах свободного агента и перешел в «Ростов».

Сейчас 37-летний Ивелин Попов продолжает карьеру профессионального футболиста, играя за болгарский клуб «Ботев Пловдив». В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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