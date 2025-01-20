"Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в Главной лиге футбола (MLS). Его переход в "Зенит" должен помочь ему в плане игр за сборную. Поэтому мы надеемся, что он будет играть и за "Зенит", и за сборную Бразилии", - приводит слова Медведева ТАСС.
24-летний бразильский вингер Луис Энрике пополнил состав петербургского "Зенита" 20 января. Это произошло в результате размена игроков с бразильским клубом "Ботафого". В результате достигнутого соглашения в Рио-де-Жанейро из Санкт-Петербурга направятся два бразильских полузащитника: 26-летний фланговый игрок Артур и 27-летний игрок центра поля Вендел.
Как ранее сообщал Александр Медведев, никто из клубов не будет должен друг другу что-либо доплачивать.
"Он обошел Месси". В "Зените" рассказали о новичке Луисе Энрике
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о новобранце петербургского клуба, бразильском вингере Луисе Энрике.
Фото: ФК "Зенит"