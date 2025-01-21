"Сейчас "Спартак" уперся в Илича. Я не знаю, что это за мегазвезда, которая должна за 25 млн наладить всю игру в середине поля. И меня настораживает, что югослав тащит югослава. Это не самые кристальные ребята. Так что я чую в этом некоторый подвох. Особенно, когда на кону 25 млн", - приводит слова Червиченко Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в услугах полузащитника сборной Сербии и итальянского "Торино" Ивану Иличу. По последним данным, красно-белые предлагают за игрока 15 миллионов евро, в то время как итальянцы хотят получить не менее 20 миллионов.
Напомним, пост главного тренера московского "Спартака" занимает сербский специалист Деян Станкович.
Червиченко - об интересе "Спартака" к Иличу: настораживает, что югослав тащит югослава - чую подвох
Экс-владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе красно-белых к сербскому полузащитнику итальянского "Торино" Ивану Иличу.
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