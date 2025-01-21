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Футболист "Пари НН": Латышонок тратит 30 тысяч в месяц? Даже бензин в Нижнем стоит дороже

Полузащитник "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга высказался о количестве денег, которые нужны для того, чтобы хватало на жизнь.
Фото: ФК "Пари НН"
"У каждого свой бюджет. Читал, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц. Но даже бензин в Нижнем стоит дороже. Когда живешь на базе, то это нормально. Мне бы хватило, если нет семьи, кредитов. А если жить с семьей и квартирой, это нереально. Жена, дети, квартира — это тяжело", - приводит слова Майги "Матч ТВ".

Малийский и российский опорный полузащитник Мамаду Майга является игроком нижегородского "Пари НН" с июля 2022 года. С тех пор он принял участие в 54 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 19 жёлтых карточек.

Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 900 тыс. евро.

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