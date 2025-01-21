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Широков подтвердил, что у "Сатурна" новые руководители

Бывший генеральный директор "Сатурна" Роман Широков подтвердил информацию о смене руководства в клубе.
Фото: ФК "Сатурн"
"У клуба новые руководители. Я не планирую продолжать работу в "Сатурне", - приводит слова Широкова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время в "Сатурне" произойдут структурные изменения. Клуб будет находиться под руководством агента Павла Андреева, а главным тренером, скорее всего, будет начначен Артем Горлов.

В декабре Роман Широков заявил, что с высокой вероятностью покинет должность генерального директора.

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