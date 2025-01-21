Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
20:45
Астон ВиллаНе начат
Аталанта
20:45
ШтурмНе начат
Црвена Звезда
23:00
ПСВНе начат
Брюгге
23:00
ЮвентусНе начат
Атлетико
23:00
БайерНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛилльНе начат
Бенфика
23:00
БарселонаНе начат
Болонья
23:00
Боруссия ДНе начат
Слован
23:00
ШтутгартНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
18:30
Динамо КиевНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
0 - 0 0 0
Войводина2 тайм
Зенит
0 - 0 0 0
Иордания2 тайм

"Есть ли желание? Не уверен". В Федерации футбола Пакистана оценили шансы на матч со сборной России

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что игра со сборной России в 2025 году, скорее всего, не состоится.
Фото: сборная России
"Мы не сможем сыграть против сборной России с 21 по 25 марта, у нас будет матч с Сирией. По другим датам пока разговоров не было. Есть ли желание? Не уверен", - приводит слова Яшала "СЭ".

Напомним, в 2024 году Российский футбольный союз не смог организовать для сборной России товарищеские матчи в рамках международной паузы в октябре. Возможным соперником россиян была команда Пакистана, но местная федерация футбола не согласилась на проведение матча.

В ноябре прошлого года команда Валерия Карпина провела две контрольные игры. Встреча против сборной Брунея завершилась разгромной победой со счетом 11:0, а национальная команда Сирии была обыграна со счетом 4:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится