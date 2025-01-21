"Мы не сможем сыграть против сборной России с 21 по 25 марта, у нас будет матч с Сирией. По другим датам пока разговоров не было. Есть ли желание? Не уверен", - приводит слова Яшала "СЭ".
Напомним, в 2024 году Российский футбольный союз не смог организовать для сборной России товарищеские матчи в рамках международной паузы в октябре. Возможным соперником россиян была команда Пакистана, но местная федерация футбола не согласилась на проведение матча.
В ноябре прошлого года команда Валерия Карпина провела две контрольные игры. Встреча против сборной Брунея завершилась разгромной победой со счетом 11:0, а национальная команда Сирии была обыграна со счетом 4:0.
"Есть ли желание? Не уверен". В Федерации футбола Пакистана оценили шансы на матч со сборной России
Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что игра со сборной России в 2025 году, скорее всего, не состоится.
Фото: сборная России