«Чисто теоретически мог бы представить Неймара в «Зените»? Такой вариант нельзя исключать. На самом деле, я думаю, что «Зенит» — один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит», — цитирует агента «РБ Спорт».
На данный момент Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона. По слухам, «Аль-Хиляль» планирует расторгнуть контракт с Неймаром в ближайшее время. В этом сезоне бразильский игрок принял участие лишь в двух матчах, всё остальное время он восстанавливается после травм.
Также сообщалось, что Неймар желает воссоединиться со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне» — Месси и Суаресом — в «Интер Майами». Однако клуб не может подписать игрока из-за ограниченного потолка зарплат.
Агент Барбоза: Неймар может рассмотреть вариант с "Зенитом" в будущем
Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение о возможном будущем нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара.
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