Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
РБ Лейпциг
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Шахтер
20:45
БрестНе начат
Фейеноорд
23:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Милан
23:00
ЖиронаНе начат
Селтик
23:00
Янг БойзНе начат
ПСЖ
23:00
Манчестер СитиНе начат
Спарта
23:00
ИнтерНе начат
Арсенал
23:00
Динамо ЗагребНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
18:30
АтлетикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
Отменён
ЖелезничарОтменён
Ахмат
16:00
Славия СофияНе начат
Крылья Советов
Отменён
БотевОтменён
Рубин
17:00
ВойводинаНе начат

Агент Барбоза: Неймар может рассмотреть вариант с "Зенитом" в будущем

Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение о возможном будущем нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара.
Фото: IMAGO
«Чисто теоретически мог бы представить Неймара в «Зените»? Такой вариант нельзя исключать. На самом деле, я думаю, что «Зенит» — один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит», — цитирует агента «РБ Спорт».

На данный момент Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона. По слухам, «Аль-Хиляль» планирует расторгнуть контракт с Неймаром в ближайшее время. В этом сезоне бразильский игрок принял участие лишь в двух матчах, всё остальное время он восстанавливается после травм.

Также сообщалось, что Неймар желает воссоединиться со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне» — Месси и Суаресом — в «Интер Майами». Однако клуб не может подписать игрока из-за ограниченного потолка зарплат.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится