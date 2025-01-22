«Я думаю, что к Аббосу есть интерес, это безусловно. Вопрос в том, когда ЦСКА, агенты Аббоса и он сам примут решение сделать шаг в европейский чемпионат. Он один из лидеров сборной Узбекистана, я думаю, что европейские скауты и клубы должны проявить к нему интерес. Если он в ЦСКА показывает такой футбол, то и в Европе может играть», — отметил Хасбиуллин ODDS.ru.
Аббосбек Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе 2023 года, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах различных турниров, где забил три гола и сделал шесть результативных передач.
По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 8 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.
В прошлом году Файзуллаев был удостоен звания лучшего молодого игрока Азии.
Агент Хусанова: европейские скауты должны обратить внимание на Файзуллаева
Гайрат Хасбиуллин агент узбекского защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, поделился мнением о перспективах своего коллеги по сборной Узбекистана — Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ФК ЦСКА