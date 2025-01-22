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Гришин: продажа Зделара сейчас — правильное решение, если он решил покинуть ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный уход полузащитника армейцев Саши Зделара.
Фото: ФК ЦСКА
«Зделар — неплохой игрок для РПЛ. Но в ситуации с его продажей должно всё сложиться. Если ЦСКА хочет его продать, а Зделар планирует покинуть клуб, надо осуществлять этот трансфер. Всё должно сойтись, чтобы клубу и футболисту комфортно в такой ситуации», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Саша Зделар играет за ЦСКА с лета 2022 года. Тогда клуб приобрёл сербского полузащитника у «Партизана» за 500 тысяч евро. За это время Зделар провёл 96 матчей за ЦСКА, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Недавно появилась информация о том, что шотландский клуб «Рейнджерс» проявляет интерес к приобретению 29-летнего Зделара.

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