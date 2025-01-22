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Семин: "Зенит" сейчас не имеет большого преимущества перед другими клубами РПЛ

Российский тренер Юрий Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Несколько клубов РПЛ конкурируют с "Зенитом" за золотые медали, и сейчас питерцы не имеют большого преимущества перед другими. Все команды в равных условиях. Другие клубы должны показывать свои козыри, а не смотреть, кого и за сколько покупает "Зенит", - цитирует Семина "СЭ".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает в таблице шестое место.

Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка страны. Петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.

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