"Моя сестра, мои племянники и мой зять часто принимали его в своём доме, он всегда был одним из нас, поэтому я считаю его частью своей семьи. Он добился потрясающих результатов во "Флуиминенсе", стал капитаном и завоевал кубок Либертадорес, а после этого попал в национальную сборную и завоевал "золото" Олимпийских игр.
Я надеюсь, что он скоро вернется в национальную команду. Нино – один из величайших и талантливейших защитников нашей страны, и у него все еще впереди", - цитирует Ривалдо "Чемпионат".
Нино перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Флуминенсе" зимой 2024 года за 5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Центральный защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 36 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 10 миллионов евро.
На счету Нино 1 матч в составе национальной команды Бразилии, а также 6 выходов на поле в составе Олимпийской сборной Бразилии. Нино является победителем Олимпийских игр 2021 года.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Ривалдо: Нино – один из величайших и талантливейших защитников нашей страны, и у него все еще впереди
Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо высказался о защитнике петербургского "Зенита" Нино.
Фото: ФК "Зенит"