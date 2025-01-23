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Колосков: шансы "Зенита" понизились. Чемпионом может стать любая команда из первой пятёрки

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился прогнозом на весеннюю часть РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"У "Зенита" шансы на чемпионство понизились после ухода бразильцев. Пришёл один, говорят, хороший футболист, но его ещё не видели. В том же "Краснодаре" тоже революции не предвидится. Как играли неровно, так и будут играть. Kюбая команда из первой пятёрки может стать чемпионом", - поделился Колосков.

На зимний перерыв в чемпионате России "Зенит" ушел на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 39 очков в 18-ти матчах. Столько же - у "Краснодара", который опережает действующих чемпионов по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.

4-е и 5-е места в турнирной таблице с одинаковым количеством очков занимают столичные "Динамо" и "Локомотив". У обеих команд по 35 очков. В зимнее трансферное окно "Зенит" подписал правого вингера Луиса Энрике из "Ботафого" за 35 млн евро. В обратном направлении отправился полузащитник Артур за 10 млн. Хавбек Клаудиньо перебрался в катарский "Аль-Садд".

Источник: Legalbet

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