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Кузьмичев: Батраков есть в списках игроков, за которыми следит "Барселона"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, порассуждал, сможет ли его клиент заиграть в "Барселоне".
"Сегодня уже есть интерес от европейских клубов. В "Барселоне" очень высокая конкуренция, сильные футболисты. Почему бы Алексею не поиграть там? Как минимум, он точно есть в списках ребят, за которыми следят. Скаутская система в "Барселоне" очень квалифицированная и большая. Думаю, они следят за российскими ребятами. Когда появляется яркий исполнитель из России, они внимательно изучают его", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Владимир Кузьмичев заявил, что контракт его клиента с "Локомотивом" будет продлен во время зимних сборов. Алексей Батраков дебютировал в составе национальной команды России в ноябре 2024 года и провел за сборную России два матча, отметившись забитым голом в ворота Брунея.

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