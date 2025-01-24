"Уже "Ростов" будет принимать решение, нужен ли команде Селихов. Кафанов — серьёзный тренер вратарей. Если появляются слухи про "Ростов", значит, Саша им нужен, ведь у команды есть шероховатости на этой позиции", - цитирует Шикунова "Чемпионат".
Напомним, что московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Всего на счету вратаря 114 матчей в Российской Премьер-Лиге, 118 пропущенных мячей и 40 матчей "на ноль". Ранее Селихов выступал за "Орел" и пермский "Амкар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро.
Ранее Александр Шикунов заявил, что к Александру Селихову проявляет интерес "Ростов", а также клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Шикунов: если появляются слухи про "Ростов", значит, Селихов им нужен. У команды есть шероховатости на этой позиции
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о возможном переходе Александра Селихова в "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"