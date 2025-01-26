"С уходом Клаудиньо игра "Зенита" изменится. Новый стержень пройдет по фамилиям Нино-Барриос-Вендел-Глушенков. "Зениту" не надо никого покупать после ухода Клаудиньо? Я думаю, не надо. У них достаточно классных игроков для выполнения задачи по завоеванию трофеев. Главное, чтобы они были в форме и не получали травм", - приводит слова Стрепетова "РБ Спорт".
После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" с 39-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительному показателю - результату личной встречи. Кроме того, сине-бело-голубые продолжают выступление в Кубке России - на стадии 1/2 финала Пути РПЛ им весной предстоит двухматчевое противостояние с футбольным клубом "Ростов".
Стрепетов: у "Зенита" достаточно классных игроков для чемпионства - никого покупать не надо
Бывший игрок и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов поделился своим мнением о том, как скажется на петербургском клубе уход бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"