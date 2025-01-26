"Хлусевич точно не тот игрок, от которого нужно было избавляться. Может быть, есть какие-то скрытые причины для его возможного трансфера в "Динамо". Не всегда же всё на поверхности. На мой взгляд, в "Спартаке" есть персонажи, которых надо было бы убрать гораздо раньше. Но если приняли такое решение, в выигрыше окажется "Динамо", - заявил Червиченко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" заинтересовано в подписании флангового защитника "Спартака" Даниила Хлусевича. В текущем сезоне Хлусевич 9 раз выходил в составе "Спартака" в матчах РПЛ в составе "Спартака" и 5 раз появлялся на поле в красно-белой футболке в матчах Кубка России. Результативными действиями Хлусевич не отметился.
Контракт Даниила Хлусевича со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Сумма его потенциального трансфера, по оценке Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: Хлусевич? в "Спартаке" есть персонажи, которых надо было бы убрать гораздо раньше
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном уходе из клуба защитника Даниила Хлусевича.
Фото: официальный сайт РПЛ