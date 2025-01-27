"Сейчас в таблице РПЛ настолько маленький разрыв между командами, что я уверенностью назвать чемпиона невозможно. Тем более что после сборов команды могут вернуться в совершенно разном состоянии. Что касается "Спартака", то, думаю, они все же проиграют чемпионскую гонку "Зениту". Петербуржцы все равно пока выглядят фаворитами", - поделился Пономарев.
Перед стартом весенней части сезона московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 37 набранных очков в 18 матчах. Лидирующие в чемпионской гонке "Краснодар" и "Зенит" опережают красно-белых на 2 очка.
В пятерку сильнейших по итогам первой части сезона также входят столичные "Динамо" и "Локомотив". У обоих клубов по 35 очков. В первом после зимнего перерыва матче "Зенит" примет на своем поле ЦСКА в 19-м туре. Игра пройдет первого марта. Днем позже "Спартак" сыграет дома с "Оренбургом".
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: "Спартак" все же проиграет чемпионскую гонку "Зениту"
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"