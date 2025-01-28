Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летнего футболиста в зимнее межсезонье планирует подписать московский "Спартак". По некоторым данным, "Торино" требует за своего игрока более 20 миллионов евро.
- Он что, в такой фантастический футбол играет? Всегда удивляла и сейчас удивляет цена на него, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Трансферная стоимость Илича оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро. В этом сезоне сербский хавбек принял участие в 13 матчах, один раз поразил ворота соперника и сделал одну голевую передачу.
Добавим, что Илич в настоящее время восстанавливается после повреждения. По данным СМИ, "Спартак" примет решение о трансфере серба после общения с медицинским штабом "Торино".
"Он что, в такой фантастический футбол играет"? Аршавин выразил недоумение по поводу стоимости Илича
Экс-футболист национальной сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался относительно стоимости полузащитника "Торино" Ивана Илича.
Фото: ФК "Торино"