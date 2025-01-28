- Я бы хотел, чтобы они набрали определённый ход и составили конкуренцию, - заявил специалист в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" по итогам 18 туров РПЛ имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует "Краснодар", у которого на два балла больше.
Перед уходом на зимнюю паузу "Спартак" на своем поле принимал "Пари НН" и одержал победу со счетом 3:0. После возобновления чемпионата красно-белые встретится при своих болельщиках с "Оренбургом", матч состоится 2 марта, начало - в 16:30 мск.
Черчесов рассказал, чего ждет от "Спартака" в текущем сезоне РПЛ
Российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос, чего ждет от столичного "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Сборная Казахстана по футболу