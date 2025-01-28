"Вам правду сказать или соврать?" Черчесов высказался о казахском языке после увольнения из сборной Казахстана

Российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос, удалось ли ему подучить казахский язык.

Фото: Сборная Казахстана по футболу

- Вам правду сказать или соврать? Естественно, я знаю какие-то слова. Но все равно, хочешь не хочешь, все тебя понимают по-русски. Когда я приехал в Венгрию, вот там нужно было вспоминать английский, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".



Напомним, вчера, 27 января, было объявлено о решении расторгнуть контракт с 61-летним специалистом. По данным Федерации футбола Казахстана, трудовой договор с Черчесовым был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Сам тренер позже заявил, что официально он еще продолжает оставаться главным тренером национальной команды, так как бумаги на данный момент не подписаны.



Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть официальных матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Сборная не забила ни одного мяча при 15 пропущенных голов.