«Зениту» кровь из носа нужно брать правого защитника, потому что это проблемная позиция после травмы Караваева. Никого на эту позицию нет, кроме Мантуана. Может быть, нужен игрок даже не обязательно с российским паспортом. Главное — найти квалифицированного футболиста», — отметил Семшов в беседе с «СЭ».
Во время тренировочного сбора в Катаре Вячеслав Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия. Ожидается, что восстановление займёт около семи месяцев.
6 сентября серьёзную травму получил ещё один правый защитник «Зенита» — Сергей Волков. У него произошёл разрыв крестообразной связки. Пока неизвестно, успеет ли он восстановиться до конца сезона.
В команде больше нет профильных правых защитников. По слухам, «Зенит» заинтересован в приобретении Александра Сильянова из «Локомотива» на эту позицию.
Семшов: "Зениту" срочно нужен правый защитник после травмы Караваева
Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов заявил, что клубу необходимо укрепить правый фланг обороны.
Фото: ФК "Зенит"