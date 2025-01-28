«С приходом Станковича Угальде стал выглядеть совершенно по-другому. Ходят разговоры, что агенты просят увеличить его финансовые вознаграждения. Видно, что агент хочет выжать максимум из сложившейся ситуации в клубе.
У «Спартака» появился хороший спортивный директор. Думаю, решат эту ситуацию в рабочем режиме. Маловероятно, что зимой Угальде уйдёт, а вот летом – если предложат «Спартаку» хорошие деньги, почему бы не продать», — заявил Кузьмичёв «Чемпионату».
В этом сезоне Угальде провёл 22 матча за «Спартак», в которых забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.
После 18 туров «Спартак» занимает третье место в Российской Премьер-Лиге, набрав 37 очков. Отставание от первого места составляет всего два очка.
Кузьмичёв — об Угальде: ходят разговоры, что агенты просят увеличить его финансовые вознаграждения
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможном уходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"