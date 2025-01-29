"Клубы разговаривают напрямую, на уровне руководства. Нам об этом ничего не известно, ни с нами, не с игроком "Зенит" не разговаривал об этом", - приводит слова представителя агентства "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" рассматривает вариант с повышением предложения за правого защитника бразильского "Фламенго" Уэсли до 20 миллионов евро. При этом, согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 9 миллионов евро.
Действующий контракт между Уэсли и "Фламенго" рассчитан на срок до 31 декабря 2028 года.
В агентстве Уэсли высказались о возможном повышении предложения "Зенита" до 20 млн евро
В агентстве MCL Esporte Agenciamentos Ltda, которое представляет интересы защитника "Фламенго" Уэсли, высказались о возможном повышении предложения "Зенита" до 20 млн евро.
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