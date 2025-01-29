«Если Станислав Саламович возглавит в ближайшее время какую-нибудь команду и пригласит меня, конечно, я рассмотрю предложение. Мы же со Стасом давно знакомы и вместе играли. Ну, бывает, что иногда общаемся, переписываемся. Так что, да, я готов поработать в тренерском штабе Черчесова», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Мостовой и Черчесов неоднократно выступали вместе за одну команду во время игр «Спартака» и сборной России. Вместе они провели 106 матчей на поле. В скором времени Александр Мостовой может получить тренерскую лицензию, что откроет перед ним возможности работы в профессиональном футбольном клубе.
Напомним, что 27 января Казахстанская федерация футбола сообщила о том, что тренерский штаб Черчесова покинул команду после неудачных результатов.
Александр Мостовой заявил, что готов работать в тренерском штабе Черчесова
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что он открыт для предложения поработать в тренерском штабе Станислава Черчесова, если тот вернется в тренерскую деятельность.
Фото: ФК "Спартак"