"Медина еще может помочь "Спартаку", но он не попадает в стартовый состав. Держать легионера, у которого высокая зарплата, нецелесообразно. Клуб принял правильное решение с ним расстаться. Он проигрывает конкуренцию. Есть российские футболисты, которые могут спокойно заменить Медину. Надо его продавать. Хесус провел посредственный отрезок в "Спартаке". Нельзя сказать, что он сверкал", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" готов расстаться с полузащитником Хесусом Мединой. В текущем сезоне парагваец провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиге красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".
Гладилин - о Медине: держать легионера, у которого высокая зарплата, нецелесообразно
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о Хесусе Медине.
Фото: ФК "Спартак"