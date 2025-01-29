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Билялетдинов: позиция форварда в "Локомотиве" требует резкого усиления

Бывший российский футболист Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Почему "Локомотив" пока никого не приобрел? Возможно, клуб еще не нашел подходящего игрока, или сохраняют все в секрете. Пока нечего говорит по этому поводу, будут факты — будет обсуждение. По окончании осенней части стало понятно, что позиция форварда требует резкого усиления. Давайте наберемся терпения и, может, что-то увидим", - цитирует Билялетдинова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" может приобрести нападающего этой зимой. Сообщалось, что клуб интересовался форвардом "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым и нападающим "Ростова" Егором Голенковым.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо", также "железнодорожники" встретятся с махачкалинцами в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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