"Почему "Локомотив" пока никого не приобрел? Возможно, клуб еще не нашел подходящего игрока, или сохраняют все в секрете. Пока нечего говорит по этому поводу, будут факты — будет обсуждение. По окончании осенней части стало понятно, что позиция форварда требует резкого усиления. Давайте наберемся терпения и, может, что-то увидим", - цитирует Билялетдинова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" может приобрести нападающего этой зимой. Сообщалось, что клуб интересовался форвардом "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым и нападающим "Ростова" Егором Голенковым.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо", также "железнодорожники" встретятся с махачкалинцами в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Билялетдинов: позиция форварда в "Локомотиве" требует резкого усиления
Бывший российский футболист Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"