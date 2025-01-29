"Это сложный вопрос. Тут надо понимать, для чего даётся паспорт. В "Зените" у футболистов была заинтересованность, они сами хотели получить гражданство. Такое решение нужно взвесить и принять. Если говорить про "Спартак", то в последнее время российский паспорт заслуживал только Промес. Он был важным игроком. Единственным, кто надолго задержался в клубе. Квинси был полезен", - приводит слова Ковтуна Legalbet.
Нидерландский полузащитник Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" сначала с августа 2014 года до августа 2018 года, а затем с февраля 2021 года до февраля 2024 года. За эти два периода голландский футболист за красно-белых 235 раз появлялся на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 114 голов, отдал партнерам по команде 59 голевых передач, получил 30 предупреждений.
Вместе со "Спартаком" Промес стал чемпионом России (в сезоне-2016/17), обладателем Суперкубка России (в 2017 году) и обладателем Кубка России (в сезоне-2021/22).
Ковтун назвал единственного легионера "Спартака", который в последнее время заслуживал российский паспорт
Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун высказался о натурализации иностранных футболистов, выступающих в клубах чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"