Сообщается, что, несмотря на продолжительное общение представителей двух клубов, испанцы не готовы совершить покупку во время зимнего трансферного окна. При этом остается вероятность, что летом переговоры возобновятся.
Ранее СМИ сообщали, что "Севилья" на данный момент испытывает финансовые трудности, а "Локомотив" настаивал на получении за трансфер игрока компенсации в сумме 6-7 миллионов евро.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 миллионов евро. Его действующий контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Севилья" не собирается зимой приобретать защитника "Локомотива" Тикнизяна
По информации СМИ, испанская "Севилья" приостановила переговоры с московским "Локомотивом" о трансфере армянского защитника Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"