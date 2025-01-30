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Агент Солари: переход в "Спартак" еще не завершен

Представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари агент Ариэль Кипершмид прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в «Спартак».
Фото: IMAGO
«Сделка еще не закрыта. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы ее закроем», — заявил Кипершмид в разговоре с «СЭ».

Ранее СМИ сообщили, что сделка по переходу футболиста из «Ривер Плейт» в «Спартак» уже состоялась, и сумма трансфера составила около 12 миллионов евро.

Сегодня, 30 января, в рамках второго тура чемпионата Аргентины состоялась игра между командами «Ривер Плейт» и «Институто». Однако Пабло Солари не был заявлен на этот матч.

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