«Сейчас «Спартак» хорошо играет, поэтому сам Бог велел делать трансферы. Раньше покупали игроков за 15 млн евро, когда клуб ничего не выиграл. Команда хорошо выглядит, кого-то надо покупать. Наверное, Солари хороший футболист, поэтому ничего удивительного в этой покупке нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Ривер Плейт» и «Спартак» достигли соглашения о покупке Пабло Солари. Сумма сделки составила около 12 миллионов евро.
За время своей карьеры в «Ривер Плейте» Солари провёл 110 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро. Его контракт действует до конца 2027 года.
После 18 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Отставание от первого места составляет всего два очка.
Мостовой — об активности "Спартака" на трансферном рынке: сам Бог велел делать приобретения
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе аргентинца Пабло Солари в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"