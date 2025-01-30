"Что касается меня лично, то слухи всегда будут. Но я всё еще в "Спартаке". Я — игрок "Спартака", а какие-то слухи всегда будут ходить, так что для меня это не помеха. Я сосредоточен на том, чтобы выступать в "Спартаке". Я сейчас здесь, и я хочу остаться здесь. Если бы я хотел, я бы ушел", - цитирует Николсона "Матч ТВ".
В текущем сезоне Шамар Николсон провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место с 8-ю очками в своем активе.
Николсон: я - игрок "Спартака", а какие-то слухи всегда будут ходить
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Спартак"