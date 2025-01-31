"Спартаку" надо быть осторожным с покупкой аргентинцев. У них есть мнение: "Я — звезда". У них понятие "team spirit", командный дух, отсутствует зачастую. Когда в своё время в "Зените" образовалась диаспора аргентинцев, я сказал, что там ничего не получится. Так и случилось, у них не получилось. А вот бразильцы больше прониклись к нашему чемпионату, они менее капризны", - приводит слова Непомнящего Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" договорился с аргентинским клубом "Ривер Плейт" о трансфере 23-летнего вингера Пабло Солари за 12 миллионов евро плюс бонусы. Отметим, что в составе красно-белых с июля 2024 года выступает бывший одноклубник Солари - аргентинец Эсекьель Барко, который принял участие в 22 официальных матчах, забил в ворота соперников 9 голов и отдал партнерам по команде 6 голевых передач.
Непомнящий призвал "Спартак" быть осторожным с покупкой аргентинских игроков
Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о возможном переходе аргентинского вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари в московский "Спартак".
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