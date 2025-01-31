"Сейчас все руководители "Локомотива" находятся в Абу-Даби. Как только команда вернется со сборов, мы продолжим работу над контрактом", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионат с 35-ю набранными очками.
Представитель Батракова: как только команда вернется со сборов, мы продолжим работу над контрактом
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батаркова, высказался о контракте своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"