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Представитель Батракова: как только команда вернется со сборов, мы продолжим работу над контрактом

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батаркова, высказался о контракте своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас все руководители "Локомотива" находятся в Абу-Даби. Как только команда вернется со сборов, мы продолжим работу над контрактом", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионат с 35-ю набранными очками.

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