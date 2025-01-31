- Селихов за ужином взял слово. Сказал хорошие слова про те семь-восемь лет, которые он провёл в "Спартаке". Селихов чуть расстроился, но это понятно. Сколько лет он отдал "Спартаку"! - цитирует Чернова "Чемпионат".
Селихов в общей сложности провел за "Спартак" 102 матча во всех турнирах, в которых пропустил 117 голов, в 30 поединках голкипер смог сохранить свои ворота "сухими".
В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча за "Спартак" в чемпионате России. Селихов выходил на поле только в Кубке России и в восьми матчах пропустил семь голов.
"Спартак" имеет в своем активе 37 баллов и идет на третьей строчке в таблице, лидирует в РПЛ "Краснодар" с 39 очками.
Чернов: Селихов расстроился, что уходит из "Спартака"
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался по поводу ухода из команды голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"