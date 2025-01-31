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Чернов: Селихов расстроился, что уходит из "Спартака"

Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался по поводу ухода из команды голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
- Селихов за ужином взял слово. Сказал хорошие слова про те семь-восемь лет, которые он провёл в "Спартаке". Селихов чуть расстроился, но это понятно. Сколько лет он отдал "Спартаку"! - цитирует Чернова "Чемпионат".

Селихов в общей сложности провел за "Спартак" 102 матча во всех турнирах, в которых пропустил 117 голов, в 30 поединках голкипер смог сохранить свои ворота "сухими".

В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча за "Спартак" в чемпионате России. Селихов выходил на поле только в Кубке России и в восьми матчах пропустил семь голов.

"Спартак" имеет в своем активе 37 баллов и идет на третьей строчке в таблице, лидирует в РПЛ "Краснодар" с 39 очками.

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