- "Динамо" получит хорошего футболиста, "Ростов" - деньги, а сам Глебов в "Динамо" будет биться за чемпионство. Все в выигрыше, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Глебов является футболистом "Ростова" более пяти лет. Всего 25-летний опорный полузащитник провел за дончан 191 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 17 результативных передач. Трудовой договор Глебова с "Ростовом" действует до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.
В этом сезоне РПЛ Глебов провел 17 матчей и забил один гол, сделав также одну результативную передачу.
Булыкин: "Динамо" получит хорошего футболиста в лице Глебова, "Ростов" - деньги. Все в выигрыше
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об интересе "Динамо" к полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову.
Фото: ФК "Ростов"