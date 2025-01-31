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Булыкин: "Динамо" получит хорошего футболиста в лице Глебова, "Ростов" - деньги. Все в выигрыше

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об интересе "Динамо" к полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову.
Фото: ФК "Ростов"
- "Динамо" получит хорошего футболиста, "Ростов" - деньги, а сам Глебов в "Динамо" будет биться за чемпионство. Все в выигрыше, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Глебов является футболистом "Ростова" более пяти лет. Всего 25-летний опорный полузащитник провел за дончан 191 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 17 результативных передач. Трудовой договор Глебова с "Ростовом" действует до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ Глебов провел 17 матчей и забил один гол, сделав также одну результативную передачу.

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