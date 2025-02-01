"Это опытный надежный вратарь, как раз такой и нужен "Спартаку" сейчас. Помазун составит серьезную конкуренцию Максименко, это не худший вариант. Непонятно только, почему расстались с Селиховым, хороший вратарь же. Видимо, кого-то в клубе Селихов не устраивал. В "Спартаке" же великие тренеры. Что касается суммы трансфера, то "Спартак" давно не считает деньги. Для кого-то 1,5 миллиона евро это много, для "Спартака" - это семечки", - приводит слова Заварзина "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" достиг договоренности о переходе голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна из ЦСКА. Как сообщает журналист Иван Карпов, сумма компенсации за переход вратаря составит 1,5 миллиона евро. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста, чей контракт с "армейским" клубом" рассчитан на срок до конца сезона-2027/28, в 1,2 миллиона евро.
Напомним, что в январе "Спартак" покинул номинально второй вратарь команды - 30-летний Александр Селихов.
Заварзин: "Спартак" давно не считает деньги, для красно-белых 1,5 миллиона евро - это семечки
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин поделился своим мнением о возможном пополнении состава красно-белых вратарём Ильёй Помазуном.
Фото: ПФК ЦСКА