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Глушаков: Промес реально способен помочь "Спартаку". Он же в ОАЭ не кукурузу охраняет

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков считает, что Квинси Промес способен помочь "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
"Уверен, на данном этапе он реально способен помочь. Нидерландец же в ОАЭ не кукурузу охраняет. Он выходит на поле, пусть не на самом высоком уровне. Главное, не растерять форму", - цитирует Глушакова RT.

Минувшим летом истек срок контракта между "Спартаком" и нападающим Квинси Проинсом. Нидерландский футболист выступал за российскую команду на протяжении семи лет: с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. За это время форвард записал на свой счет 114 забитых мячей в 235 матчах за красно-белых. В составе "Спартака" Промес становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас футболист защищает цвета "Дубай Юнайтед" из второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

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