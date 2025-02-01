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Терёхин: если Карпин уйдёт из сборной России, то тренером будет Черчесов

Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терёхин высказался о возможности назначения Станислава Черчесова главным тренером сборной России.
Фото: РФС
"Почему бы и нет? Но ещё Валерий Георгиевич Карпин никуда не ушёл, а пока только говорит об уходе. Станислав Саламович свободный тренер, открытый для предложений. Такое может быть. Почему бы дважды не войти в одну реку. Так что, если Карпин уйдёт из сборной, наверное, будет Черчесов. Понятно, что ещё какие-то кандидаты появятся, но его точно будут рассматривать на эту должность", — приводит слова Терёхина Legalbet.

В конце января стало известно о том, что Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной Казахстана. Ранее (в 2016-2021 гг.) российский специалист возглавлял сборную России, вместе с которой в 2018 году дошёл до четвертьфинала чемпионата мира.

С июля 2021 года и до сих пор главным тренером сборной России является Валерий Карпин. Действующий контракт 55-летнего специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до лета 2028 года.

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