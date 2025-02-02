Сообщается, что сумма компенсации за переход игрока составит 18,5 млн евро, а контракт с ним будет заключен на срок до конца сезона-2027/28.
По данным неназванных источников, сделке практически ничего не угрожает, она согласована на 99%.
Леви Гарсия выступает за АЕК с сентября 2020 г. В текущем сезоне нападающий принял участие в 22 официальных матчах, забил в ворота соперников 10 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. Его действующий контракт с греческим клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: сделка о переходе Леви Гарсии из АЕКа в "Спартак" за 18,5 млн евро согласована
По информации СМИ, московский "Спартак" и греческий АЕК согласовали сделку о переходе в российский клуб тринидадского нападающего Леви Гарсии.
Фото: © Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru