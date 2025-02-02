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Агент Помазуна: "Париж" интересовался Ильей. Также к нему проявляли внимание клубы из Бельгии

Представитель вратаря «Спартака» Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о вариантах продолжения карьеры за границей.
Фото: ФК "Урал"
«Была авторизация на поиск клубов в Бельгии и во Франции. Рассматривали разные варианты. «Париж» интересовался Ильей, это команда из второй лиги, фарм-клуб «ПСЖ». Были варианты из высшей лиги Бельгии. Но в Европе окно закрывает в начале февраля, плюс были другие причины. И самое главное для меня, чтобы игрок был счастлив. А Илья уже заявил в интервью пресс-службе «Спартака», то рад оказаться в этом клубе», — отметил Сафонов «СЭ».

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Илья Помазун продолжит свою карьеру в «Спартаке». За его переход клуб заплатил 1,2 миллиона евро ЦСКА. Соглашение игрока будет действовать до 30 июня 2027 года.

Ранее вторым вратарем команды был Александр Селихов, однако клуб и игрок приняли решение о прекращении сотрудничества. Основным вратарем «Спартака» является Андрей Максименко, который провел все 18 матчей в РПЛ в первой части сезона.

Помазун же пока не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.

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