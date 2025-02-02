«Расторжения контрактов в «Спартаке»? Не самое лучшая тенденция. «Спартак» крайне неэффективен на трансфером рынке. Клуб проводит мало удачных сделок», — заявила Смородская «РБ Спорт».
Этой зимой московский футбольный клуб «Спартак» принял решение расторгнуть контракты с двумя своими игроками: Томашем Таварешем и Виллианом Жозе.
Бразильский нападающий Виллиан Жозе, купленный у «Бетиса» за 2 миллиона евро, провёл 13 матчей за «Спартак» и забил один гол. Тавареш же, находясь в аренде в австрийском клубе ЛАСК, сыграл 5 матчей в чемпионате Австрии, но по решению руководства ЛАСК его аренда была досрочно прекращена, и он вернулся в «Спартак».
Кроме того, сегодня появилась информация в СМИ, что «Спартак» также расторг контракт с Шамаром Николсоном. В текущем сезоне ямайский форвард провёл 14 матчей за «Спартак», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
Смородская: "Спартак" крайне неэффективен на трансферном рынке
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о кадровой политике «Спартака». По её мнению, красно-белые неудачно работают на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"