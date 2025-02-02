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Ловчев: - об уходе Шамара: это не тот игрок, который приведет "Спартак" к первому месту

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев ответил на вопрос, смог ли себя полностью проявить в "Спартаке" покинувший сегодня команду нападающий Шамар Николсон.
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю. Я не знаю, что это за игрок. Видел, что он играл в "Спартаке". Забивал, когда?то получше играл, когда-то — похуже. Когда мы говорим о "Спартаке" и о том, что он должен бороться за первые места, то это не тот игрок, который приведет "Спартак" к первому месту", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

2 февраля стало известно о том, что московский "Спартак" и ямайский нападающий Шамар Николсон по обоюдному согласию сторон досрочно расторгли контракт, который был рассчитан до конца сезона-2025/26. Форвард выступал за красно-белых с января 2022 г. (сезон-2023/24 был проведен во Франции в аренде). За это время футболист в составе "Спартака" 57 раз выходил на поле в официальных матчах, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач.

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