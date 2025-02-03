"Мы же видим, что главный тренер вообще не доверяет Зиньковскому. На его позиции сейчас играет Маркиньос — он выглядит очень прилично и стал игроком основного состава. В таком случае Антону нужно что-то менять в карьере. "Ростов" или "Локомотив" — самые оптимальные варианты, чтобы перезагрузиться", - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Антон Зиньковский является игроком московского "Спартака" с июля 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне хавбек в составе красно-белых 13 раз появился на поле в официальных матчах, в которых отдал партнерам по команде три голевые передачи.
Кечинов назвал самые оптимальные клубы для перехода Зиньковского из "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов поделился своим мнением о возможном уходе из московского клуба полузащитника Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"