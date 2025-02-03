По данным Transfer News Central, английский клуб заплатил за трансфер французского форварда 6 миллионов евро.
Осенью 2023 года Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» за 4 миллиона евро. За сине-бело-голубых он провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола. Летом он отправился в аренду в «Сандерленд», где забил девять мячей в 26 встречах. За аренду «чёрные коты» заплатили ещё 750 тысяч евро.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро. Контракт с новым клубом будет действовать до 30 июня 2028 года.
«Сандерленд» занимает четвёртое место в Чемпионшипе, набрав 55 очков после 29 туров.
Источник: стало известно, сколько "Зенит" получил за Изидора
1 февраля «Зенит» официально объявил о переходе 24-летнего нападающего Вильсона Изидора в «Сандерленд».
Фото: IMAGO