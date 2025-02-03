Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Ахмат
17:30
Арсенал ТулаНе начат

Источник: стало известно, сколько "Зенит" получил за Изидора

1 февраля «Зенит» официально объявил о переходе 24-летнего нападающего Вильсона Изидора в «Сандерленд».
Фото: IMAGO
По данным Transfer News Central, английский клуб заплатил за трансфер французского форварда 6 миллионов евро.

Осенью 2023 года Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» за 4 миллиона евро. За сине-бело-голубых он провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола. Летом он отправился в аренду в «Сандерленд», где забил девять мячей в 26 встречах. За аренду «чёрные коты» заплатили ещё 750 тысяч евро.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро. Контракт с новым клубом будет действовать до 30 июня 2028 года.

«Сандерленд» занимает четвёртое место в Чемпионшипе, набрав 55 очков после 29 туров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится