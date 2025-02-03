«Легенд много было в «Спартаке». Так же закрывали с ними страницу. Илья Цымбаларь, царствие ему небесное, закрыли вопрос, в Махачкалу и в «Локомотив» уходил играть. Это муссируется, что Квинси нужен. Для чего? Большое спасибо, это пройденный этап. Здорово, молодец, он останется легендой для «Спартака». Действительно хороший легионер», — заявил Юран «Матч ТВ».
Напомним, в феврале 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, а ранее — к 18 месяцам заключения за нападение на родственника. Власти Нидерландов запросили его экстрадицию из ОАЭ.
Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед», клуб второй лиги ОАЭ. В текущем сезоне он провёл 7 матчей и забил 7 мячей. На последнем матче присутствовали генеральный директор и спортивный директор «Спартака». В конце игры Промес забил победный гол и отпраздновал его, сложив пальцы в виде спартаковского ромба.
Юран — о возвращении Промеса в "Спартак": спасибо, но это пройденный этап
Российский футбольный тренер Сергей Юран высказался против возможного возвращения Квинси Промеса в «Спартак».
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