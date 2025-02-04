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В "Ростове" отреагировали на информацию о переговорах с "Динамо" по переходу Глебова

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о переговорах с "Динамо" по переходу капитана команды Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
"Это не соответствует действительности. Переговоров с "Динамо" нет", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".

По информации СМИ, опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов согласовал с московским "Динамо" 5-летний контракт. Футбольные клубы ведут между собой переговоры по поводу структуры компенсации за переход 25-летнего футболиста в столичный клуб - общая сумма должна составить 8 миллионов евро.

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