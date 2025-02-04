"Это не соответствует действительности. Переговоров с "Динамо" нет", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".
По информации СМИ, опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов согласовал с московским "Динамо" 5-летний контракт. Футбольные клубы ведут между собой переговоры по поводу структуры компенсации за переход 25-летнего футболиста в столичный клуб - общая сумма должна составить 8 миллионов евро.
В "Ростове" отреагировали на информацию о переговорах с "Динамо" по переходу Глебова
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о переговорах с "Динамо" по переходу капитана команды Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"